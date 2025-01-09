Украина получит 30 тыс. БпЛА от Британии и союзников. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n202973-ukraina-poluchit-30-tys-bpla-ot-britanii-i-souznikov.html

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Коаліція дронів передасть Україні десятки тисяч безпілотників.

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Велика Британія спільно із союзниками по НАТО в рамках дронової коаліції передасть Україні 30 тис. нових БпЛА. Дрони відправлять до України після того, як міжнародна коаліція, очолювана Великою Британією і Латвією, уклала контракти на суму близько 55,3 млн дол. Профінансують їх уряди Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції. Про це на засіданні у форматі «Рамштайн» 9 січня повідомили міністр оборони Британії Джон Гілі та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Як відомо Drone Capability Coalition почала працювати 17 лютого 2024 року. Очолили коаліцію Латвія та Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Канада та Люксембург. Загальний грошовий фонд коаліції дронів склав понад 85 млн, а з цієї суми британці внесли 19 млн дол.

Нагадаємо, у грудні минулого року заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард завив, що в рамках формату «Рамштайн» українські Сили оборони з січня почнуть масово постачати Україні десятки тисяч безпілотників різного типу.