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Ракурс
Колонну оккупантов разгромили на Курщине. Скриншот с видео

Бойцы «Магура» уничтожили колонну оккупантов на Курщине (ВИДЕО)

9 янв 2025, 19:19
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Українські військові відбили масований штурм армії рф у Курській області росії.


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У ході атаки ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в шість хвиль. Також на штурм росіяни кинули танки, БМП, бронетранспортери й навіть багі. Загалом у ворожій атаці брали участь майже 50 одиниць техніки. Про це 47-а бригада «Маґура» 9 січня повідомила у Telegram.

До відбиття атаки залучалися не лише бійці «Магура», але й суміжні підрозділи Сил оборони України. У ході бою було знищено російської техніки на мільйони доларів — танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та «Ланцет».

Бойові втрати росіян в особовому складі вони складають фактично роту: знищено 45 окупантів, а 53 було поранено.

Нагадаємо, військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти та 1-ої танкової бригади ЗСУ в грудні минулого року розгромили дві російські колони бронетехніки в Курській області рф.

Источник: Ракурс


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