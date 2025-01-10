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Силы ПВО сбили 33 вражеских БПЛА, инфографика: Воздушные силы
33 вражеских беспилотника сбили силы ПВО Украины в ночь на 10 января (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202987-33-vrajeskih-bespilotnika-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-10-yanvarya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 січня (із 20.30 9 січня) атакували Україну загалом 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 33 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях;
- зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу;
- на Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв;
- 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку рф.
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