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Силы ПВО сбили 33 вражеских БПЛА, инфографика: Воздушные силы

33 вражеских беспилотника сбили силы ПВО Украины в ночь на 10 января (ИНФОГРАФИКА)

10 янв 2025, 09:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 січня (із 20.30 9 січня) атакували Україну загалом 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.


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Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 33 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях;
  • зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу;
  • на Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв;
  • 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку рф.

Источник: Ракурс


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