Силы ПВО сбили 33 вражеских БПЛА, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n202987-33-vrajeskih-bespilotnika-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-10-yanvarya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 січня (із 20.30 9 січня) атакували Україну загалом 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00: