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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Запорожью 8 января, скриншот видео

Первые минуты после авиаудара по Запорожью 8 января показала полиция (ВИДЕО)

10 янв 2025, 10:26
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Прес-служба Національної поліції опублікувала відео, котре показує перші хвилини після кривавого російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня.


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Під час цинічного обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії, — зазначають у поліції.

Зазначається, що після авіаудару:

  • патрульні надавали домедичну допомогу травмованим, допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою;
  • інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити інших людей;
  • на службових автомобілях поліцейські транспортували поранених до лікарень.

На відео показано, як надається перша допомога пораненим та здійснюється їх транспортування.

Источник: Ракурс


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