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Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня, скріншот відео
Перші хвилини після авіаудару по Запоріжжю 8 січня показала поліція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202988-pershi-hvylyny-pislya-aviaudaru-po-zaporijju-8-sichnya-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Прес-служба Національної поліції опублікувала відео, котре показує перші хвилини після кривавого російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня.
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Під час цинічного обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії, — зазначають у поліції.
Зазначається, що після авіаудару:
- патрульні надавали домедичну допомогу травмованим, допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою;
- інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити інших людей;
- на службових автомобілях поліцейські транспортували поранених до лікарень.
На відео показано, як надається перша допомога пораненим та здійснюється їх транспортування.
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