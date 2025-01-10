Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202988-pershi-hvylyny-pislya-aviaudaru-po-zaporijju-8-sichnya-pokazala-policiya-video.html

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Прес-служба Національної поліції опублікувала відео, котре показує перші хвилини після кривавого російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня.

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Під час цинічного обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії, — зазначають у поліції.

Зазначається, що після авіаудару:

патрульні надавали домедичну допомогу травмованим, допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою;

інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити інших людей;

на службових автомобілях поліцейські транспортували поранених до лікарень.

На відео показано, як надається перша допомога пораненим та здійснюється їх транспортування.