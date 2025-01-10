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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня, скріншот відео

Перші хвилини після авіаудару по Запоріжжю 8 січня показала поліція (ВІДЕО)

10 січ 2025, 10:26
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Прес-служба Національної поліції опублікувала відео, котре показує перші хвилини після кривавого російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня.


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Під час цинічного обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії, — зазначають у поліції.

Зазначається, що після авіаудару:

  • патрульні надавали домедичну допомогу травмованим, допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою;
  • інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити інших людей;
  • на службових автомобілях поліцейські транспортували поранених до лікарень.

На відео показано, як надається перша допомога пораненим та здійснюється їх транспортування.

Джерело: Ракурс


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