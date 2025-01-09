У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 122 осіб. Фото: ДСНС

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Знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського авіаційного удару в Запоріжжі.

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Станом на вечір 9 січня екстрені служби зафіксували звернення 122 постраждалих цивільних. Медики надають людям усю необхідну допомогу. Про це начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя. Станом на зараз за допомогою до лікарів звернулось 122 людини, — зазначив він.

Нагадаємо, 9 січня російська авіація скинула на Запоріжжя щонайменше дві авіабомби. КАБи влучили в проїзну частину міста — спалахнули десятки автівок, було потрощено трамвай і маршрутні таксі, а також пошкоджені чотири адмінбудівлі. Загинули 13 осіб.

Раніше повідомлялося про 66 постраждалих. У відділеннях інтенсивної терапії в тяжкому стані перебувають 11 осіб. Інші постраждалі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. На амбулаторному лікуванні перебувають 47 осіб, серед них 13-річна дівчинка з контузією.