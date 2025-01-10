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Ракурс
В Черкасской области изменяют систему оповещения о воздушной тревоге, фото: Львовская ОВА

Новая система оповещения — пилотный проект внедряют в Черкасской области

10 янв 2025, 11:45
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На Черкащині відсьогодні, 10 січня, запроваджується пілотний проект щодо оповіщення про повітряні тривоги.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт. Попередньо відпрацювавши всі алгоритми з профільними службами та військовими, — зазначив він.

Нововведеннями передбачено, що:

  • у разі небезпеки через ворожі безпілотники здійснюватиметься диференціація по районах — сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО;
  • у разі ракетної небезпеки — без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

Источник: Ракурс


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