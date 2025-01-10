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На Черкащині змінюють систему оповіщення про повітряну тривогу, фото: Львівська ОВА
Нова система оповіщення — пілотний проект запроваджують на Черкащиніhttps://racurs.ua/ua/n202993-nova-systema-opovischennya-pilotnyy-proekt-zaprovadjuut-na-cherkaschyni.htmlРакурс
На Черкащині відсьогодні, 10 січня, запроваджується пілотний проект щодо оповіщення про повітряні тривоги.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт. Попередньо відпрацювавши всі алгоритми з профільними службами та військовими, — зазначив він.
Нововведеннями передбачено, що:
- у разі небезпеки через ворожі безпілотники здійснюватиметься диференціація по районах — сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО;
- у разі ракетної небезпеки — без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.