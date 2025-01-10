На Черкащині відсьогодні, 10 січня, запроваджується пілотний проект щодо оповіщення про повітряні тривоги.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт. Попередньо відпрацювавши всі алгоритми з профільними службами та військовими, — зазначив він.