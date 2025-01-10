Трамп-младший в Гренландии - местные назвали визит спектаклем

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Дональд Трамп-молодший цього тижня прилетів до Гренландії і зняв там ролик, у якому місцеві жителі нібито просять «врятувати острів». Депутатка від найбільшої партії Гренландії назвала цей візит «виставою» і розповіла деталі.

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Старший син обраного президента США «підіграв» батькові на тлі його провокаційних заяв щодо приєднання острова до Сполучених Штатів. Трамп-молодший зустрівся з місцевими жителями, які в опублікованих роликах заявляють, що «Гренландія любить Америку і Трампа».

Однак Піпалук Лінге, депутат від найбільшої партії Гренландії і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики і безпеки, назвала візит Трампа-молодшого на острів «постановочним» і застеріг США від «вторгнення» з огляду на їхнє історичне ставлення до корінного населення Аляски.

Лінге додала, що Гренландія хоче «власної незалежності і демократії», а не бути зобов’язаною перед США. Вона розповіла, що так звані «прогулянки» знаменитого гостя по острову — лише ретельно сплановане шоу.

Epic day!!!������ https://t.co/wxI2WpozSz — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025 Жодному журналісту не дозволили взяти у нього інтерв’ю. Це все було інсценовано, щоб створити враження, ніби ми — гренландці — були MAGA і хочемо бути частиною США, — сказала Лінге.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в таборі Трампа-молодшого в день візиту мешканцям роздавали капелюхи MAGA, а на відеозаписах з поїздки видно, як син обраного президента розмовляє з гренландцями по гучному зв’язку під час обіду.

Лінге наголосила, що поза об'єктивами камер операторів, які супроводжували Трампа-молодшого, візит «був не зовсім теплим».

Людям було цікаво, але деякі фотографували, показуючи йому палець в аеропорту… Дехто писав у Facebook: «Янкі, їдь додому, — сказала вона.

Прессекретар Трампа-молодшого, звісно ж, заперечив, що візит був постановочним, і назвав критику «смішною».

Ми знаємо, як вони ставляться до інуїтів на Алясці. Зробіть це краще, перш ніж намагатися вторгнутися до нас, — відповіла Лінге.

Корінні жителі Аляски — частина корінних народів, які населяють арктичні регіони Північної Америки, як і гренландські інуїти — стикаються з широким спектром економічних, освітніх і медичних диспропорцій, в тому числі з одними з найвищих рівнів алкоголізму і самогубств, а також з найнижчою тривалістю життя в США. У 1970-х роках Конгрес США прийняв закон, який безпосередньо надав корінним жителям Аляски фінансову компенсацію і права на землю, а їхній політичний вплив в останні роки значно зріс.

Але історично вони також зазнавали сегрегації, включно зі школами-інтернатами, які намагалися примусово асимілювати дітей корінних народів, та законами Джима Кроу.