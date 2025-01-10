Ярослав Юрчишин, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n202995-voennoe-polojenie-ne-otmenyat-srazu-posle-prekrascheniya-boevyh-deystviy-nardep.html

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Скасування воєнного стану в Україні після припинення бойових дій не буде миттєвим — для цього потрібні надійні гарантії безпеки.

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Про це в ефірі телеканалу «Новини.Live» заявив народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомляє ТСН.

Зрозумійте, що найпростіший момент — умовно три дні відсутності обстрілів, припинення бойових дій по факту, ми відміняємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Тобто так не працює, — заявив нардеп.

Працює: внесення указу про припинення воєнного стану має ґрунтуватися на рішенні наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки. Це може бути або як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями або якісь більші гарантії — ну, звісно, не Будапештський меморандум, — додав він.

За словами Юрчишина, припинення вогню не є підставою для скасування воєнного стану.

Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям і зокрема тим людям, які зараз перебувають на межі розмежування, на фронті, на окупованих територіях, — наголосив він. — Тому це не буде одномоментний такий… Як би нам не мріялось, як би нам не хотілося вірити у всесильність Трампа, це буде тривалий процес.

Джерело: ТСН