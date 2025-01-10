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В приложении «Дія» теперь будут отправлять фото и видео в штрафы автофиксации, фото: МВД
Фото и видео нарушений теперь будут отправлять в «Дії» — МВДhttps://racurs.ua/n202998-foto-i-video-narusheniy-teper-budut-otpravlyat-v-diyi-mvd.htmlРакурс
У «Дії» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.
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Про це сьогодні, 10 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках Дія та «Штрафи ПДР».
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