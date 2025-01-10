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У застосунку «Дія» тепер надсилатимуть фото та відео до штрафів автофіксації, фото: МВС

Фото та відео порушень тепер надсилатимуть у «Дії» — МВС

10 січ 2025, 13:42
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У «Дії» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.


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Про це сьогодні, 10 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках Дія та «Штрафи ПДР».

У застосунку «Дія» тепер надсилатимуть фото та відео до штрафів автофіксації, фото: МВС

Джерело: Ракурс


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