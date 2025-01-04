Штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі - пояснення Патрульної поліції

https://racurs.ua/ua/n202816-shtrafy-na-vodiyiv-za-vidsutnist-strahovky-v-avtomatychnomu-rejymi-poyasnennya-patrulnoyi.html

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Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі.

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У Патрульній поліції пояснили, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення, запевнили у Патрульній поліції Києва.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.

Але в поліції нагадали, що це порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й безпеки.

З 1 січня 2025 року набрав чинності новий закон про автострахування. Вартість страхових полісів значно зросла. Також змінився механізм притягнення до відповідальності тих, у кого немає страховки.

Як повідомляють «Економічні новини», відповідно до нового закону 3720-IX «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» регламентовано новий спосіб накладення штрафів за відсутність поліса автоцивілки.

Так стє 9 нового закону містить наступний текст: