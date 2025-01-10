Количество забронированных украинцев назвал Шмыгаль

Денис Шмыгаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

https://racurs.ua/n202997-kolichestvo-zabronirovannyh-ukraincev-nazval-shmygal.html

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В Україні наразі від мобілізації заброньовано 900−950 тис. людей.

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Про це сьогодні, 10 січня, під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон — у районі між 900 і 950 тис. людей, — зазначив Шмигаль.

За його словами, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генштабу й Міноборони.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»