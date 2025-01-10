Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Денис Шмигаль (ліворуч), фото: t.me/Denys_Smyhal

Кількість заброньованих українців назвав Шмигаль

10 січ 2025, 13:28
999

В Україні наразі від мобілізації заброньовано 900−950 тис. людей.


.

Про це сьогодні, 10 січня, під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон — у районі між 900 і 950 тис. людей, — зазначив Шмигаль.

За його словами, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генштабу й Міноборони.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів