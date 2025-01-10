В «Дії» добавлены фото и видео нарушения к штрафам автофиксации

https://racurs.ua/n203009-foto-i-video-narushenie-shtrafov-avtofiksacii-dobavili-v-diu.html

Ракурс

У «Дії» додано фото й відео порушення до штрафів автофіксації.

.

Про це 10 січня повідомила пресслужба «Дії».

Раніше ви отримували штрафи з камер у Дію з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз додали ще й фото та відео, — заявили у «Дії».

Також там наголосили, що фото та відео допоможуть визначити, де саме було порушення.