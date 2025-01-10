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Ракурс
В «Дії» добавлены фото и видео нарушения к штрафам автофиксации

Фото и видео нарушение штрафов автофиксации добавили в «Дію»

10 янв 2025, 18:00
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У «Дії» додано фото й відео порушення до штрафів автофіксації.


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Про це 10 січня повідомила пресслужба «Дії».

Раніше ви отримували штрафи з камер у Дію з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз додали ще й фото та відео, — заявили у «Дії».

Також там наголосили, що фото та відео допоможуть визначити, де саме було порушення.

Источник: Ракурс


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