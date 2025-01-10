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Фото й відео порушення до штрафів автофіксації додали у «Дії»
Фото й відео порушення до штрафів автофіксації додали у «Дії»https://racurs.ua/ua/n203009-foto-y-video-porushennya-do-shtrafiv-avtofiksaciyi-dodaly-u-diyi.htmlРакурс
У «Дії» додано фото й відео порушення до штрафів автофіксації.
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Про це 10 січня повідомила пресслужба «Дії».
Раніше ви отримували штрафи з камер у Дію з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз додали ще й фото та відео, — заявили у «Дії».
Також там наголосили, що фото та відео допоможуть визначити, де саме було порушення.