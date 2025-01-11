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россия запустила по Украине 75 беспилотников. Фото: ГПСУ
россия запустила по Украине 75 беспилотников — все сбиты и локационно потеряныhttps://racurs.ua/n203023-rossiya-zapustila-po-ukraine-75-bespilotnikov-vse-sbity-i-lokacionno-poteryany.htmlРакурс
Масовану атаку російських безпілотників відбивала українська армія.
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У ніч на 11 січня ворог запустив по Україні 74 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ російської федерації. Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.
Станом на 9.00 підтверджено збиття 47 «Шахедів» та інших дронів. Ворожі цілі знищували у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.
Уламки ворожих БпЛА пошкодили господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт у семи областях. Попередньо ніхто не загинув. Наслідки вже ліквідовуються, а постраждалим надають допомогу.
Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.
Нагадаємо, у ніч на 10 січня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. У Солом’янському районі БпЛА влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, ніхто не постраждав.
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