росія запустила по Україні 75 безпілотників. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n203023-rosiya-zapustyla-po-ukrayini-75-bezpilotnykiv-vsi-zbyti-ta-lokaciyno-vtracheni.html

Ракурс

Масовану атаку російських безпілотників відбивала українська армія.

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У ніч на 11 січня ворог запустив по Україні 74 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ російської федерації. Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 47 «Шахедів» та інших дронів. Ворожі цілі знищували у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Уламки ворожих БпЛА пошкодили господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт у семи областях. Попередньо ніхто не загинув. Наслідки вже ліквідовуються, а постраждалим надають допомогу.

Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. У Солом’янському районі БпЛА влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, ніхто не постраждав.