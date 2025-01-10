Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Києву 10 січня, фото: ДСНС

Наслідки влучання російського безпілотника у київську 16-поверхівку показала ДСНС (ФОТО)

10 січ 2025, 13:00
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 січня, атакували Київ ударними безпілотниками.


.

У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На щастя, пожежі вдалося уникнути. У дворі пошкоджений легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих", — розповіли у відомстві. — Станом на 10.30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву 10 січня, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба Повітряних сил повідомляла, що на Київщині уражений ворожий безпілотник упав на багатоповерхівку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів