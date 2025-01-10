Наслідки російської повітряної атаки по Києву 10 січня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202996-naslidky-vluchannya-rosiyskogo-bezpilotnyka-u-kyyivsku-16-poverhivku-pokazala-dsns-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 січня, атакували Київ ударними безпілотниками.

.

У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На щастя, пожежі вдалося уникнути. У дворі пошкоджений легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих", — розповіли у відомстві. — Станом на 10.30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині.

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба Повітряних сил повідомляла, що на Київщині уражений ворожий безпілотник упав на багатоповерхівку.