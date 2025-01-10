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Последствия российской воздушной атаки по Киеву 10 января, фото: ГСЧС

Последствия попадания российского беспилотника в киевскую 16-этажку показала ГСЧС (ФОТО)

10 янв 2025, 13:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 січня, атакували Київ ударними безпілотниками.


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У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На щастя, пожежі вдалося уникнути. У дворі пошкоджений легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих", — розповіли у відомстві. — Станом на 10.30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву 10 січня, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба Повітряних сил повідомляла, що на Київщині уражений ворожий безпілотник упав на багатоповерхівку.

Источник: Ракурс


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