Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки по Киеву 10 января, фото: ГСЧС
Последствия попадания российского беспилотника в киевскую 16-этажку показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n202996-posledstviya-popadaniya-rossiyskogo-bespilotnika-v-kievskuu-16-etajku-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 січня, атакували Київ ударними безпілотниками.
.
У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На щастя, пожежі вдалося уникнути. У дворі пошкоджений легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих", — розповіли у відомстві. — Станом на 10.30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині.
Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба Повітряних сил повідомляла, що на Київщині уражений ворожий безпілотник упав на багатоповерхівку.
Загрузка...