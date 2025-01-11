Рашисты продолжают осуществлять «перевоспитание» украинских детей

https://racurs.ua/n203038-3-tys-detey-iz-okkupirovannoy-hersonschiny-vyvezli-v-rf-na-perevospitanie-lubinec.html

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Протягом літа 2024 року понад 3000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області були вивезені окупаційною владою на «перевиховання».

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Про це сьогодні, 11 січня, з посиланням на інформацію з відкритих джерел повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця:

під маскуванням відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм 3 тис. 310 дітей переміщували в різноманітні табори у віддалених регіонах рф;

серед так званих заходів для дітей — оборонно-спортивні збори у Вологді та «Університетські зміни», організовані в Тулі;

росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації.

Впевнений, що ці дії є частиною цілеспрямованої стратегії РФ, спрямованої на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї рідної країни, — наголошує Лубінець.

Мета Росії — створити покоління, позбавлене своєї національної пам’яті, — додав він.

Омбудсмен зазначив, що Україна надалі домагатиметься покарання для кожного, хто посягає на життя, безпеку, існування українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора.