3 тыс. детей из оккупированной Херсонщины вывезли в рф на «перевоспитание» — Лубинецhttps://racurs.ua/n203038-3-tys-detey-iz-okkupirovannoy-hersonschiny-vyvezli-v-rf-na-perevospitanie-lubinec.htmlРакурс
Протягом літа 2024 року понад 3000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області були вивезені окупаційною владою на «перевиховання».
Про це сьогодні, 11 січня, з посиланням на інформацію з відкритих джерел повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами Лубінця:
- під маскуванням відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм 3 тис. 310 дітей переміщували в різноманітні табори у віддалених регіонах рф;
- серед так званих заходів для дітей — оборонно-спортивні збори у Вологді та «Університетські зміни», організовані в Тулі;
- росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації.
Впевнений, що ці дії є частиною цілеспрямованої стратегії РФ, спрямованої на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї рідної країни, — наголошує Лубінець.
Мета Росії — створити покоління, позбавлене своєї національної пам’яті, — додав він.
Омбудсмен зазначив, що Україна надалі домагатиметься покарання для кожного, хто посягає на життя, безпеку, існування українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора.
Ми не маємо мовчати. Україна разом з міжнародними партнерами продовжує боротися за повернення кожної дитини додому та притягнення винних до відповідальності, — резюмував він.