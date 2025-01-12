Российские беспилотники атаковали Киевщину в ночь на 12 января, фото: «Новости N»

https://racurs.ua/n203053-na-kievschine-oblomki-sbityh-bespilotnikov-upali-za-predelami-naselennyh-punktov-ova.html

Ракурс

Російські загарбники вкотре атакували безпілотниками Київщину.

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Повітряна тривога тривала понад вісім годин — з вечора вчорашнього дня, 11 січня. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської ОВА.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі:

постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено;

падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості;

оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, росіяни в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 94 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.