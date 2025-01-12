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Ракурс
Російські безпілотники атакували Київщину в ніч на 12 січня, фото: «Новости N»

На Київщині уламки збитих безпілотників упали за межами населених пунктів — ОВА

12 січ 2025, 10:37
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Російські загарбники вкотре атакували безпілотниками Київщину.


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Повітряна тривога тривала понад вісім годин — з вечора вчорашнього дня, 11 січня. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської ОВА.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі:

  • постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено;
  • падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості;
  • оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, росіяни в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 94 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: Ракурс


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