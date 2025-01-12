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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ
60 ворожих безпілотників збили в ніч на 12 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203052-60-vorojyh-bezpilotnykiv-zbyly-v-nich-na-12-sichnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня (із 18.00 11 січня) атакували Україну загалом 94 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська та Курськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 60-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях;
- через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих);
- 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).