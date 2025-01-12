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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы ВСУ

60 вражеских беспилотников сбили в ночь на 12 января — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

12 янв 2025, 09:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня (із 18.00 11 січня) атакували Україну загалом 94 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.


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Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська та Курськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 60-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях;
  • через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих);
  • 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Источник: Ракурс


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