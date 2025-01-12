Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы ВСУ

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня (із 18.00 11 січня) атакували Україну загалом 94 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська та Курськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00: