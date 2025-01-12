Последствия ДТП в оккупированном Иловайске, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n203056-v-okkupirovannom-ilovayske-perevernulsya-passajirskiy-avtobus-troe-pogibshih-foto.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Іловайську на Донеччині перекинувся пасажирський автобус, у якому перебували 37 осіб.

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За повідомленнями мнс окупантів, внаслідок ДТП три людини загинули, ще 27 пасажирів постраждали.

У соцмережах повідомляють, що цим автобусом люди поверталися з екскурсій із Краснодара. Серед постраждалих — троє дітей.