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Последствия ДТП в оккупированном Иловайске, фото: социальные сети
В оккупированном Иловайске перевернулся пассажирский автобус — трое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n203056-v-okkupirovannom-ilovayske-perevernulsya-passajirskiy-avtobus-troe-pogibshih-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Іловайську на Донеччині перекинувся пасажирський автобус, у якому перебували 37 осіб.
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За повідомленнями мнс окупантів, внаслідок ДТП три людини загинули, ще 27 пасажирів постраждали.
У соцмережах повідомляють, що цим автобусом люди поверталися з екскурсій із Краснодара. Серед постраждалих — троє дітей.
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