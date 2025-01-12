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Ракурс
Последствия ДТП в оккупированном Иловайске, фото: социальные сети

В оккупированном Иловайске перевернулся пассажирский автобус — трое погибших (ФОТО)

12 янв 2025, 11:53
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У тимчасово окупованому Іловайську на Донеччині перекинувся пасажирський автобус, у якому перебували 37 осіб.


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За повідомленнями мнс окупантів, внаслідок ДТП три людини загинули, ще 27 пасажирів постраждали.

У соцмережах повідомляють, що цим автобусом люди поверталися з екскурсій із Краснодара. Серед постраждалих — троє дітей.

Наслідки ДТП в окупованому Іловайську, фото: соціальні мережі

Источник: Ракурс


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