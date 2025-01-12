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Наслідки ДТП в окупованому Іловайську, фото: соціальні мережі
В окупованому Іловайську перекинувся пасажирський автобус — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203056-v-okupovanomu-ilovaysku-perekynuvsya-pasajyrskyy-avtobus-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Іловайську на Донеччині перекинувся пасажирський автобус, у якому перебували 37 осіб.
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За повідомленнями мнс окупантів, внаслідок ДТП три людини загинули, ще 27 пасажирів постраждали.
У соцмережах повідомляють, що цим автобусом люди поверталися з екскурсій із Краснодара. Серед постраждалих — троє дітей.
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