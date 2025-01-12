Армия россии может доставать КАБами и артиллерией в Днепропетровскую область

https://racurs.ua/n203067-rossiyane-mogut-dostavat-kabami-i-artilleriey-do-dnepropetrovschiny.html

Ракурс

Армія росії може діставати КАБами та артилерією до Дніпропетровщини.

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Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км (від ТО с. Солоне Донецької області).

Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією по наших прикордонних громадах з території Донецької області, — повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У зоні підвищеної небезпеки Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська та Васильківська громади.

У звʼязку з цим жителів повідомили про загрозу, втім про евакуацію там поки не повідомляють.