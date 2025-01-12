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Ракурс
Армія росії може діставати КАБами та артилерією до Дніпропетровщини

Росіяни можуть діставати КАБами та артилерією до Дніпропетровщини

12 січ 2025, 16:58
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Армія росії може діставати КАБами та артилерією до Дніпропетровщини.


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Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км (від ТО с. Солоне Донецької області).

Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією по наших прикордонних громадах з території Донецької області, — повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У зоні підвищеної небезпеки Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська та Васильківська громади.

У звʼязку з цим жителів повідомили про загрозу, втім про евакуацію там поки не повідомляють.

Джерело: Ракурс


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