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Президент приказал остановить формирование новых бригад после скандала со 155 бригадой, - Бутусов

Президент приказал остановить формирование новых бригад после скандала со 155 бригадой, — Бутусов

12 янв 2025, 20:45
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Президент України Зеленський розпорядився зупинити формування нових бригад після скандалу з 155-ю ОМБр.


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Про це пише воєнкор Юрій Бутусов.

Він заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді та дав розпорядження зупинити формування нових бригад та направити поповнення у досвідчені та боєздатні бригади. Ставка Верховного головнокомандувача ухвалила відповідне рішення. Громадська думка та розголос все ж таки змушують владу ухвалювати адекватні рішення.

Нагадаємо, навколо формування та навчання 115 бригади «Анна Київська» раніше спалахнув скандал. Бутусов розповів про численні факти СЗЧ під час навчання бригади у Франції, а також інші недоліки її формування, що позначилося на бойовому дусі та озброєнні підрозділу. Один з командирів отримав підозру.

Источник: Ракурс


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