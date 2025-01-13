Боевые действия в Донбассе. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n203078-rossiyane-prodvinulis-v-vosmi-naselennyh-punktah-na-donbasse-karta.html

Ракурс

Армія країни-агресора росії продовжує просуватися на фронті в Україні.

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У неділю, 12 січня, окупанти зуміли просунутись у восьми населених пунктах у Донецькій області. Так, ворог мав успіхи у Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного. Про це аналітики порталу DeepState повідомили у Telegram.

На опублікованих фахівцями картах видно, що Часів Яр та Торецуьк майже повністю перейшли під контроль ворога. Загарбники дійшли до північних окраїн і ці міста майже повністю або під контролем окупантів, або в сірій зоні.

Нагадаємо, у ніч проти 11 січня аналітики DeepState повідомили про те, що росіяни повністю окупували Курахове Покровського району на Донеччині. Також загарбницька армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.