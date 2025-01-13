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Ракурс
Бойові дії на Донбасі. Карта: DeepState

Росіяни просунулись у восьми населених пунктах на Донбасі (КАРТА)

13 січ 2025, 08:50
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Армія країни-агресора росії продовжує просуватися на фронті в Україні.


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У неділю, 12 січня, окупанти зуміли просунутись у восьми населених пунктах у Донецькій області. Так, ворог мав успіхи у Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного. Про це аналітики порталу DeepState повідомили у Telegram.

На опублікованих фахівцями картах видно, що Часів Яр та Торецуьк майже повністю перейшли під контроль ворога. Загарбники дійшли до північних окраїн і ці міста майже повністю або під контролем окупантів, або в сірій зоні.

Бойові дії на Донбасі. Карта: DeepState

Бойові дії на Донбасі. Карта: DeepState

Бойові дії на Донбасі. Карта: DeepState

Нагадаємо, у ніч проти 11 січня аналітики DeepState повідомили про те, що росіяни повністю окупували Курахове Покровського району на Донеччині. Також загарбницька армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.

Джерело: Ракурс


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