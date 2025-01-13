Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Беспилотники атаковали Воронежскую область рф. Фото:

Беспилотники атаковали Воронежскую область рф (ВИДЕО)

13 янв 2025, 09:19
999

Дрони здійснили наліт на Воронезьку область російської федерації.


.

Близько 00.30 13 січня у місцевих пабліках поінформували про гучний вибух. Згодом у мережі було оприлюднене відео з вибухом у в районі Воронежа. Досить гучно було на Лівому березі. Також минулої ночі було чути ще декілька вибухів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв поінформував, що завдяки роботі сил ППО та РЕБ «було знищено» кілька безпілотників у передмісті Воронежа. Традиційно інформацію про постраждалих або руйнування російська влада відкинула.

Нагадаємо, 11 січня в Татарстані український дрон влучив у нафтопереробний завод «Танеко» — один із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф. Це підприємство розташоване на відстані понад 1 тис. км від лінії фронту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров