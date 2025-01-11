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Наслідки влучання у НПЗ в Татарстані, скріншот відео
Дрон влучив у НПЗ в Татарстані — ЦПД (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203043-dron-vluchyv-u-npz-v-tatarstani-cpd-video.htmlРакурс
У Татарстані сталося влучення у нафтопереробний завод «Танеко» — один із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф.
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Про це сьогодні, 11 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.
Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність рф вести інтенсивну війну, — наголосив він.
Коваленко зазначив, що завод розташований на відстані понад 1 тис. км від фронту. Минула атака безпілотника на НПЗ весною 2024 року пошкодила установку первинної переробки на заводі.
Російські Telegram-канали сьогодні повідомили, що із заводу «Танеко» після загрози БПЛА евакуювали працівників. Також з’явилися повідомлення про задимлення на заводі.
Згодом місцева влада заявила, що на заводі нібито відбувалися «навчання», а пожежа, яка спостерігалася, — це «технічне підсвічування промислових об'єктів».