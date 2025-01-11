Последствия попадания в НПЗ в Татарстане, скриншот видео

https://racurs.ua/n203043-dron-popal-v-npz-v-tatarstane-cpd-video.html

Ракурс

У Татарстані сталося влучення у нафтопереробний завод «Танеко» — один із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф.

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Про це сьогодні, 11 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність рф вести інтенсивну війну, — наголосив він.

Коваленко зазначив, що завод розташований на відстані понад 1 тис. км від фронту. Минула атака безпілотника на НПЗ весною 2024 року пошкодила установку первинної переробки на заводі.

Російські Telegram-канали сьогодні повідомили, що із заводу «Танеко» після загрози БПЛА евакуювали працівників. Також з’явилися повідомлення про задимлення на заводі.

Згодом місцева влада заявила, що на заводі нібито відбувалися «навчання», а пожежа, яка спостерігалася, — це «технічне підсвічування промислових об'єктів».