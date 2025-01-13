Безпілотники атакували Воронезьку область рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203079-bezpilotnyky-atakuvaly-voronezku-oblast-rf-video.html

Ракурс

Дрони здійснили наліт на Воронезьку область російської федерації.

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Близько 00.30 13 січня у місцевих пабліках поінформували про гучний вибух. Згодом у мережі було оприлюднене відео з вибухом у в районі Воронежа. Досить гучно було на Лівому березі. Також минулої ночі було чути ще декілька вибухів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв поінформував, що завдяки роботі сил ППО та РЕБ «було знищено» кілька безпілотників у передмісті Воронежа. Традиційно інформацію про постраждалих або руйнування російська влада відкинула.

Нагадаємо, 11 січня в Татарстані український дрон влучив у нафтопереробний завод «Танеко» — один із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф. Це підприємство розташоване на відстані понад 1 тис. км від лінії фронту.