Нового руководителя академии сухопутных войск изберут в Армия+

https://racurs.ua/n203095-novogo-rukovoditelya-akademii-suhoputnyh-voysk-izberut-v-armiya.html

Ракурс

В застосунку «Армія+" 13 січня стартує опитування щодо призначення нового очільника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

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За словами президента України Володимира Зеленського, головком та командувач Сухопутних військ вже висунили п’ять кандидатур на цю посаду.

Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення. Але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком «Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії, — зазначив президент.

Крім цього, опитування включатиме питання змін в академії. Воно триватиме до 17 січня включно.

Нагадаємо, попереднього очільника академії Павла Ткачука звільнили 18 грудня. Раніше курсанти скаржилися на фізичне і психологічне насилля, неналежну медичну допомогу і неякісне харчування, «ротну касу» тощо.