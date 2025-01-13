Фицо вызвал Зеленского на границу еще раз переговорить о газовом транзите

https://racurs.ua/n203096-fico-vyzval-zelenskogo-na-granicu-esche-raz-peregovorit-o-gazovom-tranzite.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на кордон поговорити про транзит російського газу.

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Про це йдеться 13 січня у повідомленні Фіцо на сторінці у Фейсбук.

Раніше Фіцо погрожував Україні кількома покараннями за припинення транзиту газу з 1 січня 2025 року через свою територію з росії до Слвоаччини. Йшлося про припинення гумінітарної допомоги, скорочення допомоги українцям у Словаччині, припинення імпорту електрики через Слвоаччину в Україну та гальмування євроінтеграції Києва.

Добре, що прем'єр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В'єтнамі й перебуває в Братиславі, — так відреагував Зеленський на останні погрози Фіцо.

Він також заявляв, що Київ пропонував допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, але сам Фіцо «пихато відмовився».