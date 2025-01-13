Ракурсhttps://racurs.ua/
Фицо вызвал Зеленского на границу еще раз переговорить о газовом транзите
Фицо вызвал Зеленского на границу еще раз переговорить о газовом транзитеhttps://racurs.ua/n203096-fico-vyzval-zelenskogo-na-granicu-esche-raz-peregovorit-o-gazovom-tranzite.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на кордон поговорити про транзит російського газу.
.
Про це йдеться 13 січня у повідомленні Фіцо на сторінці у Фейсбук.
Раніше Фіцо погрожував Україні кількома покараннями за припинення транзиту газу з 1 січня 2025 року через свою територію з росії до Слвоаччини. Йшлося про припинення гумінітарної допомоги, скорочення допомоги українцям у Словаччині, припинення імпорту електрики через Слвоаччину в Україну та гальмування євроінтеграції Києва.
Добре, що прем'єр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В'єтнамі й перебуває в Братиславі, — так відреагував Зеленський на останні погрози Фіцо.
Він також заявляв, що Київ пропонував допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, але сам Фіцо «пихато відмовився».
Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину на когось іншого, — написав у своїх соцмережах Зеленський, — Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку.
Сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів.
Загрузка...