Фіцо викликав Зеленського на кордон ще раз переговорити про газовий транзит

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на кордон поговорити про транзит російського газу.

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Про це йдеться у повідомленні Фіцо на сторінці у Фейсбук.

Раніше Зеленський заявляв, що Київ пропонував допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, але сам Фіцо «пихато відмовився».

Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину на когось іншого, — написав у своїх соцмережах Зеленський, — Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку.

Сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів.