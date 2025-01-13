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Ракурс
Фіцо викликав Зеленського на кордон ще раз переговорити про газовий транзит

Фіцо викликав Зеленського на кордон ще раз переговорити про газовий транзит

13 січ 2025, 16:55
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на кордон поговорити про транзит російського газу.


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Про це йдеться у повідомленні Фіцо на сторінці у Фейсбук.

Раніше Зеленський заявляв, що Київ пропонував допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, але сам Фіцо «пихато відмовився».

Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину на когось іншого, — написав у своїх соцмережах Зеленський, — Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку.

Сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів.

Джерело: Ракурс


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