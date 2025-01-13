Уже 10 взрывов! 11, 12, 13, 14... Возле химзавода в Брянске очень громко

https://racurs.ua/n203105-uje-10-vzryvov-11-12-13-14-vozle-himzavoda-v-bryanske-ochen-gromko-video.html

Ракурс

У російському Брянську дуже гучно увечері 13 січня.

.

ЗСУ завдали нищівного удару по хімзаводу біля Брянська. Він охоплений полум’ям, повідомляють місцеві канали.

ТГ-канали пишуть про можливі удари ATACMS по Брянському хімічному заводу ім. 50-річчя СРСР у селищі Сєльцо.

Завод виробляє вибухові речовини, входить у холдинг «Техмаш», який виконує держоборонзамовлення рф.