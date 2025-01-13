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Уже 10 взрывов! 11, 12, 13, 14... Возле химзавода в Брянске очень громко

Уже 10 взрывов! 11, 12, 13, 14… Возле химзавода в Брянске очень громко (ВИДЕО)

13 янв 2025, 21:58
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У російському Брянську дуже гучно увечері 13 січня.


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ЗСУ завдали нищівного удару по хімзаводу біля Брянська. Він охоплений полум’ям, повідомляють місцеві канали.

ТГ-канали пишуть про можливі удари ATACMS по Брянському хімічному заводу ім. 50-річчя СРСР у селищі Сєльцо.

Завод виробляє вибухові речовини, входить у холдинг «Техмаш», який виконує держоборонзамовлення рф.

ВСУ спробували завдати комбінованого ракетного удару по території Брянської області, сили ППО знищили всі цілі", — повідомляє губернатор області Богомаз.

Уламки ракети HIMARS ЗСУ впали на територію заводу Кремній у Брянську. Очевидці повідомляють, що стовп диму видно з різних куточків міста, — повідомляє пропагандистське агентство ТАРС.

Источник: Ракурс


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