Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Уже 10 вибухів! 11, 12, 13, 14... Біля хімзаводу у Брянську дуже гучно

Уже 10 вибухів! 11, 12, 13, 14… Біля хімзаводу у Брянську дуже гучно (ВІДЕО)

13 січ 2025, 21:58
999

У російському Брянську дуже гучно увечері 13 січня.


.

ЗСУ завдали нищівного удару по хімзаводу біля Брянська. Він охоплений полум’ям, повідомляють місцеві канали.

ТГ-канали пишуть про можливі удари ATACMS по Брянському хімічному заводу ім. 50-річчя СРСР у селищі Сєльцо.

Завод виробляє вибухові речовини, входить у холдинг «Техмаш», який виконує держоборонзамовлення рф.

ВСУ спробували завдати комбінованого ракетного удару по території Брянської області, сили ППО знищили всі цілі", — повідомляє губернатор області Богомаз.

Уламки ракети HIMARS ЗСУ впали на територію заводу Кремній у Брянську. Очевидці повідомляють, що стовп диму видно з різних куточків міста, — повідомляє пропагандистське агентство ТАРС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів