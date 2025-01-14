Ракурсhttps://racurs.ua/
В российском Энгельсе дроны повторно подожгли нефтебазу "Кристалл"
В российском Энгельсе дроны повторно подожгли нефтебазу «Кристалл» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203114-v-rossiyskom-engelse-drony-povtorno-podojgli-neftebazu-kristall-video.htmlРакурс
У ніч на 14 січня оператори 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.
.
Про це повідомили у ТГ-каналі 14 полку 14 січня.
В результаті ураження на території нафтобази «Кристалл» знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які росія використовує для терору проти цивільного населення України.
Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена.
Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на росії, — пишуть українські бійці.
Загрузка...