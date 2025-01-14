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Ракурс
У російському Енгельсі дрони повторно підпалили нафтобазу "Кристал"

У російському Енгельсі дрони повторно підпалили нафтобазу «Кристал» (ВІДЕО)

14 січ 2025, 11:07
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У ніч на 14 січня оператори 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.


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Про це повідомили у ТГ-каналі 14 полку 14 січня.

В результаті ураження на території нафтобази «Кристалл» знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які росія використовує для терору проти цивільного населення України.

Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена.

Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на росії, — пишуть українські бійці.

Джерело: Ракурс


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