У російському Енгельсі дрони повторно підпалили нафтобазу "Кристал"

https://racurs.ua/ua/n203114-u-rosiyskomu-engelsi-drony-povtorno-pidpalyly-naftobazu-krystal-video.html

Ракурс

У ніч на 14 січня оператори 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

.

Про це повідомили у ТГ-каналі 14 полку 14 січня.

В результаті ураження на території нафтобази «Кристалл» знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які росія використовує для терору проти цивільного населення України.

Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена.