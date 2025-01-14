Президент внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

https://racurs.ua/n203116-prezident-vnes-v-radu-zakonoproekty-o-prodlenii-mobilizacii-i-voennogo-polojeniya.html

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

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Цей правовий режим пропонується продовжити ще на 90 діб. Таким чином, воєнний стан та мобілізація триватимуть і після 7 лютого 2025 року.