Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

https://racurs.ua/ua/n203116-prezydent-vnis-do-rady-zakonoproiekty-pro-prodovjennya-mobilizaciyi-ta-voiennogo-stanu.html

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

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Цей правовий режим пропонується продовжити ще на 90 діб. Таким чином воєнний стан та мобілізація триватимуть і після 7 лютого 2025 року.