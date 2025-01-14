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Ракурс
Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

14 січ 2025, 11:29
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.


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Цей правовий режим пропонується продовжити ще на 90 діб. Таким чином воєнний стан та мобілізація триватимуть і після 7 лютого 2025 року.

Проєкти вже схвалив Комітет з питань оборони і безпеки вже схвалив, пише нардеп Железняк.

Джерело: Ракурс


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