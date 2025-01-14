Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Украина ударила по химзаводу в Брянске

Украина ударила по химзаводу в Брянске

14 янв 2025, 12:40
999

Сили оборони вдарили по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Про це повідомило Командування Сил безпілотних систем.


.

Завод виробляє порох, вибухівку і компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилаті авіаційні ракети Х-59, озброєння ТОС-1 «Тосочка», системи дистанційного мінування «Земледєліє", а також ремонтує РСЗВ «Град», «Ураган» і «Торнадо-Г».

Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БпЛА дальної дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру.

Загалом у ніч на 14 січня СБУ та Сили оборони влаштували росіянам «гарячу» нічку: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому «Енгельс».

Уражено:

  • Алексінський хімічний комбінат (тульська обл.).
  • Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі «Енгельс» (саратовська обл.).
  • Саратовський нафтопереробний завод.
  • Брянський хімічний завод.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров