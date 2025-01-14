Сили оборони вдарили по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо

https://racurs.ua/ua/n203118-ukrayina-vdaryla-po-himzavodu-u-bryansku.html

Ракурс

Сили оборони вдарили по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Про це повідомило Командування Сил безпілотних систем.

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Завод виробляє порох, вибухівку і компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилаті авіаційні ракети Х-59, озброєння ТОС-1 «Тосочка», системи дистанційного мінування «Земледєліє", а також ремонтує РСЗВ «Град», «Ураган» і «Торнадо-Г».

Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БпЛА дальної дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру.

Загалом у ніч на 14 січня СБУ та Сили оборони влаштували росіянам «гарячу» нічку: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому «Енгельс».

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