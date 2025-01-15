Ракурсhttps://racurs.ua/
ЕС может отказаться от сжиженного природного газа из рф. Фото
ЕС не исключает запрет алюминия и сжиженного природного газа из россии — Bloomberghttps://racurs.ua/n203148-es-ne-iskluchaet-zapret-aluminiya-i-sjijennogo-prirodnogo-gaza-iz-rossii-bloomberg.htmlРакурс
Євросоюз планує запровадити вже 16 пакет санкцій проти російської федерації.
.
Новий пакет санкцій, зокрема, включає обмеження на десятки суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту, та подальший експортний контроль за товарами, які використовуються у військових цілях. Це також призведе до того, що більше банків буде відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це повідомило видання Bloomberg.
Також у рамках нових санкцій Брюссель розглядає можливість запровадження обмежень на імпорт російського алюмінію та поступової відмови від поставок зрідженого природного газу.
Зазначається, що обмеження на алюміній будуть поступовими, а тимчасові рамки та масштаби ще доведеться визначити. Відмова від російського ЗПГ може бути здійснена або у вигляді санкції, або в рамках дорожньої карти, яку виконавчий орган ЄС має подати у лютому.
Однак деякі європейські чиновники вважають, що недоцільно запроваджувати санкції проти зрідженого природного газу з росії, бо від поставок «Газпрому» досі залежить група країн, зокрема, Угорщина й Словаччина. Але, ймовірно, підтримають ці санкції Іспанія, Бельгія та Франція, хоч вони й користуються російським газом.
Нагадаємо, Індія вслід за Китаєм відмовиться від нафтових танкерів росії, які потрапили під американські санкції. Зараз індійські нафтопереробники ведуть переговори з постачальниками з Близького Сходу, щоб укласти нові угоди.
Джерело: Bloomberg
Загрузка...