ЕС может отказаться от сжиженного природного газа из рф. Фото

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Євросоюз планує запровадити вже 16 пакет санкцій проти російської федерації.

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Новий пакет санкцій, зокрема, включає обмеження на десятки суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту, та подальший експортний контроль за товарами, які використовуються у військових цілях. Це також призведе до того, що більше банків буде відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це повідомило видання Bloomberg.

Також у рамках нових санкцій Брюссель розглядає можливість запровадження обмежень на імпорт російського алюмінію та поступової відмови від поставок зрідженого природного газу.

Зазначається, що обмеження на алюміній будуть поступовими, а тимчасові рамки та масштаби ще доведеться визначити. Відмова від російського ЗПГ може бути здійснена або у вигляді санкції, або в рамках дорожньої карти, яку виконавчий орган ЄС має подати у лютому.

Однак деякі європейські чиновники вважають, що недоцільно запроваджувати санкції проти зрідженого природного газу з росії, бо від поставок «Газпрому» досі залежить група країн, зокрема, Угорщина й Словаччина. Але, ймовірно, підтримають ці санкції Іспанія, Бельгія та Франція, хоч вони й користуються російським газом.

Нагадаємо, Індія вслід за Китаєм відмовиться від нафтових танкерів росії, які потрапили під американські санкції. Зараз індійські нафтопереробники ведуть переговори з постачальниками з Близького Сходу, щоб укласти нові угоди.

Джерело: Bloomberg