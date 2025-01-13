Індія услід за Китаєм відмовляється від російських нафтових танкерів через нові санкції США

https://racurs.ua/ua/n203107-indiya-uslid-za-kytaiem-vidmovlyaietsya-vid-rosiyskyh-naftovyh-tankeriv-cherez-novi-sankciyi-ssha.html

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Індія відмовиться від нафтових танкерів росії, які потрапили під санкції США.

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Про це пише Bloomberg.

Нововведення стосуватимуться суден, які будуть зафрахтовані в індійських портах після 10 січня 2025 року. Також банки Індії під час перевірки вимагатимуть сертифікати походження вантажу. Зараз індійські нафтопереробники ведуть переговори з постачальниками з Близького Сходу, щоб укласти нові угоди. Вони можуть втратити знижки на російську нафту, якими вони користувалися, якщо постачання стане дефіцитним.

Однак індійський чиновник, який говорив на умовах анонімності, переконаний, що росія знайде способи доставити свої барелі до Індії.

Індія — найбільший споживач нафти з рф. Водночас у 2024 році російська нафта становила більше третини імпорту енергоресурсів Індії.

Нагадаємо, що три танкери з російською нафтою, які везли понад два мільйони барелів, зупинилися біля східного узбережжя Китаю після введення санкцій США 10 січня, повідомляє Bloomberg.

Судна вийшли з російського порту на початку січня. За даними Міністерства фінансів США, вони належать до тіньового флоту рф, який перевозить нафту за ціною, вищою за встановлену стелю 60 доларів за барель. Крім того, кажуть, що один із танкерів, Olia, також займався транспортуванням іранської нафти.